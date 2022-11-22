Минфин сообщил о выплате в рублях купона по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах

Минфин России выплатил в полном объёме в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2032 годах.

Отмечается, что Национальный расчётный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода на сумму 2,3 млрд рублей (эквивалент €37,2 млн).

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме», — говорится в сообщении.

В сентябре Минфин России в полном объёме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2035 году.