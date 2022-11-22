Узнать больше

Минфин сообщил о выплате в рублях купона по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах

Короткая ссылка
Минфин России выплатил в полном объёме в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2032 годах.
Минфин сообщил о выплате в рублях купона по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что Национальный расчётный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода на сумму 2,3 млрд рублей (эквивалент €37,2 млн).

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме», — говорится в сообщении.

В сентябре Минфин России в полном объёме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2035 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить