Глава «Рослегпрома» Шишкин назвал состояние отрасли лёгкой промышленности России комфортным
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Отечественные бренды активно развиваются, занимают освободившиеся после ухода иностранных производителей ниши. Пусть не всегда они локализованы внутри страны, но агрегирование прибыли и развитие инноваций происходит внутри России, подчеркнул он в беседе с kp.ru.
«Поначалу сложности возникли с нарушением логистических цепочек, с доставкой материалов и фурнитуры. Но через два-три месяца производители выстроили новые каналы. Сейчас отрасль в целом чувствует себя комфортно. Предприятия работают с полной загрузкой — с гораздо большей, чем в допандемийные годы. Российский бизнес развивает собственные бренды, поступают корпоративные заказы, выросло мобилизационное производство», — рассказал Шишкин.
По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.