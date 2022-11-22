Глава «Рослегпрома» Шишкин назвал состояние отрасли лёгкой промышленности России комфортным

Основатель группы компаний и президент ассоциации «Рослегпром» Дмитрий Шишкин выразил мнение, что в нынешних условиях отечественные производители одежды получили хороший шанс для нового этапа развития.

Отечественные бренды активно развиваются, занимают освободившиеся после ухода иностранных производителей ниши. Пусть не всегда они локализованы внутри страны, но агрегирование прибыли и развитие инноваций происходит внутри России, подчеркнул он в беседе с kp.ru.

«Поначалу сложности возникли с нарушением логистических цепочек, с доставкой материалов и фурнитуры. Но через два-три месяца производители выстроили новые каналы. Сейчас отрасль в целом чувствует себя комфортно. Предприятия работают с полной загрузкой — с гораздо большей, чем в допандемийные годы. Российский бизнес развивает собственные бренды, поступают корпоративные заказы, выросло мобилизационное производство», — рассказал Шишкин.

По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.