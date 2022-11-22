Узнать больше

Глава «Рослегпрома» Шишкин назвал состояние отрасли лёгкой промышленности России комфортным

Короткая ссылка
Основатель группы компаний и президент ассоциации «Рослегпром» Дмитрий Шишкин выразил мнение, что в нынешних условиях отечественные производители одежды получили хороший шанс для нового этапа развития.
Глава «Рослегпрома» Шишкин назвал состояние отрасли лёгкой промышленности России комфортным
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Tan

Отечественные бренды активно развиваются, занимают освободившиеся после ухода иностранных производителей ниши. Пусть не всегда они локализованы внутри страны, но агрегирование прибыли и развитие инноваций происходит внутри России, подчеркнул он в беседе с kp.ru.

«Поначалу сложности возникли с нарушением логистических цепочек, с доставкой материалов и фурнитуры. Но через два-три месяца производители выстроили новые каналы. Сейчас отрасль в целом чувствует себя комфортно. Предприятия работают с полной загрузкой — с гораздо большей, чем в допандемийные годы. Российский бизнес развивает собственные бренды, поступают корпоративные заказы, выросло мобилизационное производство», — рассказал Шишкин.

По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить