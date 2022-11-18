Экономист Беляев спрогнозировал ситуацию с экспортом российской нефти

Экономист Михаил Беляев спрогнозировал ситуацию с экспортом российской нефти.

«Некоторое время запасы будут использоваться как демпфирующий элемент в то время, когда рынки будут приспосабливаться к новым условиям. В это время цены слегка просядут, и добыча тоже снизится, но экономика обладает высокими адаптивными свойствами и подстроится под новые условия», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, рынки будут выходить на свои прежние значения.

«Нефтяные цены будут как минимум на высоком уровне и даже будут показывать склонность к повышению, но не к скачкообразному», — считает Беляев.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.