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Аналитик Юшков прогнозирует значительное подорожание газа в Европе в конце зимы

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Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Европу в конце зимы может ожидать значительное подорожание газа. 
Аналитик Юшков прогнозирует значительное подорожание газа в Европе в конце зимы
  • AP

Он объяснил, что самый критичный период будет в конце отопительного сезона, так как к тому моменту газа в подземных хранилищах станет мало. Он отметил, что самые высокие цены всегда бывают в феврале-марте.

«Здесь вполне возможно, что мы в феврале-марте увидим сверхвысокие цены в несколько тысяч долларов за тысячу кубов», — сказал Юшков.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.

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