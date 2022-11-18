Аналитик Юшков прогнозирует значительное подорожание газа в Европе в конце зимы
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Он объяснил, что самый критичный период будет в конце отопительного сезона, так как к тому моменту газа в подземных хранилищах станет мало. Он отметил, что самые высокие цены всегда бывают в феврале-марте.
«Здесь вполне возможно, что мы в феврале-марте увидим сверхвысокие цены в несколько тысяч долларов за тысячу кубов», — сказал Юшков.
Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.