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Специалист Перов высказался об идее введения потолка цен на газ в Европе

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Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов высказался об идее введения потолка цен на газ в Европе.
Специалист Перов высказался об идее введения потолка цен на газ в Европе
  • AP

«Самое интересное сейчас, будет ли работать данный механизм и к чему приведёт его функционирование. ЕС создаёт прецедент — фактически мы увидим госрегулирование цен в европейской экономике. Непонятно, как это отразится на газовом рынке и в целом на Евросоюзе», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, вряд ли такой «эксперимент» приведёт к практическим результатам.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.

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