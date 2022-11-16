Специалист Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть
- РИА Новости
«Как и ожидалось, приблизившись к поддержке уровня $90 за баррель, нефть снова развернулась наверх. Котировки продолжает толкать наверх приближение 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на поставки нефти из России», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.
По его словам, до начала декабря нефть может вновь проверить на прочность уровень $100 за баррель.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом.