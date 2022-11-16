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Специалист Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть

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Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть.
Специалист Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть
  • РИА Новости

«Как и ожидалось, приблизившись к поддержке уровня $90 за баррель, нефть снова развернулась наверх. Котировки продолжает толкать наверх приближение 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на поставки нефти из России», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, до начала декабря нефть может вновь проверить на прочность уровень $100 за баррель.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом.

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