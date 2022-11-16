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Аналитик Зуборев заявил, что биткоин находится в коррекционном движении

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Старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев прокомментировал динамику курса биткоина.
Аналитик Зуборев заявил, что биткоин находится в коррекционном движении
  • РИА Новости

«Если рассматривать фундаментально, биткоин продолжает находиться в коррекционном движении после обновления ценового рекорда ровно год назад — всё в рамках стандартной для крипторынка цикличности примерно один раз в четыре года», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, в соответствии с этой моделью нисходящий тренд умеренной силы будет продолжаться как минимум полгода или год.

«При снижении курса биткоина ниже $15 тыс. можно начинать рассматривать варианты для наращивания своих позиций на рынке криптовалют. Продавать сегодня следует только в том случае, если это короткие деньги или маржинальная позиция и за их обеспечение придётся платить или имеется риск ликвидации», — считает Зуборев.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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