Аналитик Зуборев заявил, что биткоин находится в коррекционном движении

Старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев прокомментировал динамику курса биткоина.

«Если рассматривать фундаментально, биткоин продолжает находиться в коррекционном движении после обновления ценового рекорда ровно год назад — всё в рамках стандартной для крипторынка цикличности примерно один раз в четыре года», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, в соответствии с этой моделью нисходящий тренд умеренной силы будет продолжаться как минимум полгода или год.

«При снижении курса биткоина ниже $15 тыс. можно начинать рассматривать варианты для наращивания своих позиций на рынке криптовалют. Продавать сегодня следует только в том случае, если это короткие деньги или маржинальная позиция и за их обеспечение придётся платить или имеется риск ликвидации», — считает Зуборев.

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