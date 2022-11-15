Заказчики столичного Портала поставщиков сэкономили 300 млн рублей благодаря боту
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Об этом информирует НСН.
Новый сервис был запущен в октябре 2022 года, он позволяет предпринимателям в автоматическом режиме участвовать в котировочных сессиях.
«С октября бота применили в 4,3 тыс. сессий, в 1,4 тыс. из них сделанная с помощью сервиса ставка привела к победе. Объём проведённых с участием бота закупок составил 852 млн рублей», — рассказал Щербаков.
Уточняется, что поставщик указывает минимальную сумму, до которой готов снизить цену за продукцию, после чего бот последовательно делает ставки до минимальной цены.
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