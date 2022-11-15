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Заказчики столичного Портала поставщиков сэкономили 300 млн рублей благодаря боту

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Руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что экономия заказчиков на Портале поставщиков благодаря боту автоматических ставок превысила 300 млн рублей.
Заказчики столичного Портала поставщиков сэкономили 300 млн рублей благодаря боту
  • Gettyimages.ru
  • © Pawita Warasiri / EyeEm

Об этом информирует НСН.

Новый сервис был запущен в октябре 2022 года, он позволяет предпринимателям в автоматическом режиме участвовать в котировочных сессиях.

«С октября бота применили в 4,3 тыс. сессий, в 1,4 тыс. из них сделанная с помощью сервиса ставка привела к победе. Объём проведённых с участием бота закупок составил 852 млн рублей», — рассказал Щербаков.

Уточняется, что поставщик указывает минимальную сумму, до которой готов снизить цену за продукцию, после чего бот последовательно делает ставки до минимальной цены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае намерены создать центр развития фармацевтической отрасли.

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