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Специалист Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть

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Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть.
Специалист Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть
  • РИА Новости

«Нефть отступила от максимумов прошлой недели, но уровень поддержки $95 за баррель сохраняет силу. Оптимизм по поводу смягчения пандемийных ограничений в Китае продолжает подпитывать рынки», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, всё ближе 5 декабря и попытки введения потолка цен на российскую нефть, что может вызвать сокращение предложения.

«Так что попытки нефти вновь двинуться на штурм отметки $100 за баррель остаются высокими», — добавил Шахурин.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.

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