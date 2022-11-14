Специалист Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть

Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть.

«Нефть отступила от максимумов прошлой недели, но уровень поддержки $95 за баррель сохраняет силу. Оптимизм по поводу смягчения пандемийных ограничений в Китае продолжает подпитывать рынки», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, всё ближе 5 декабря и попытки введения потолка цен на российскую нефть, что может вызвать сокращение предложения.

«Так что попытки нефти вновь двинуться на штурм отметки $100 за баррель остаются высокими», — добавил Шахурин.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.