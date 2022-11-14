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Специалист Белогорьев спрогнозировал ситуацию с отопительным сезоном в ЕС

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Заместитель генерального директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев спрогнозировал ситуацию с отопительным сезоном в ЕС.
Специалист Белогорьев спрогнозировал ситуацию с отопительным сезоном в ЕС
  • AP

«Ещё в сентябре стало понятно, что ЕС сможет пройти зимний период относительно безболезненно в случае стабильных поставок СПГ и сохранения достигнутых летом темпов сокращения потребления газа», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, с началом отопительного периода, когда газ начинает использоваться в теплоснабжении, можно ожидать, что темпы сокращения потребления снизятся до 8—10%, но это всё равно даст хороший вклад.

«Тёплая осень помогает европейцам сокращать потребление газа и продолжать накапливать сырьё в ПХГ», — пояснил Белогорьев.

Как добавил эксперт, это не значит, что проблем не будет, поскольку предстоят суточные пики спроса на газ в январе — феврале.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.

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