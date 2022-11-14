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В Москве обновление городского транспорта производят благодаря отечественному автопрому

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что закупаемый столичными властями городской транспорт полностью произведён на территории России.
В Москве обновление городского транспорта производят благодаря отечественному автопрому
  • РИА Новости

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

«На долю Москвы приходится 70% заказов у отечественных производителей подвижного состава. Мы не только закупаем новый российский транспорт, но и поддерживаем российских транспортных машиностроителей и помогаем сохранять тысячи рабочих мест на множестве предприятий и создавать новые», — рассказал Ликсутов.

По его словам, более чем за десять лет завершено обновление парка поездов МЦД, полностью обновлены автобусы, завершается обновление трамваев. А доля новых вагонов метро увеличилась в пять с половиной раз.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в пресс-службе Музея транспорта Москвы рассказали об уникальном экспонате — единственном сохранившемся в мире метровагоне восьмидверной модификации.

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