В Москве обновление городского транспорта производят благодаря отечественному автопрому
- РИА Новости
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».
«На долю Москвы приходится 70% заказов у отечественных производителей подвижного состава. Мы не только закупаем новый российский транспорт, но и поддерживаем российских транспортных машиностроителей и помогаем сохранять тысячи рабочих мест на множестве предприятий и создавать новые», — рассказал Ликсутов.
По его словам, более чем за десять лет завершено обновление парка поездов МЦД, полностью обновлены автобусы, завершается обновление трамваев. А доля новых вагонов метро увеличилась в пять с половиной раз.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в пресс-службе Музея транспорта Москвы рассказали об уникальном экспонате — единственном сохранившемся в мире метровагоне восьмидверной модификации.