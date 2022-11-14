В Москве обновление городского транспорта производят благодаря отечественному автопрому

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что закупаемый столичными властями городской транспорт полностью произведён на территории России.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

«На долю Москвы приходится 70% заказов у отечественных производителей подвижного состава. Мы не только закупаем новый российский транспорт, но и поддерживаем российских транспортных машиностроителей и помогаем сохранять тысячи рабочих мест на множестве предприятий и создавать новые», — рассказал Ликсутов.

По его словам, более чем за десять лет завершено обновление парка поездов МЦД, полностью обновлены автобусы, завершается обновление трамваев. А доля новых вагонов метро увеличилась в пять с половиной раз.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в пресс-службе Музея транспорта Москвы рассказали об уникальном экспонате — единственном сохранившемся в мире метровагоне восьмидверной модификации.