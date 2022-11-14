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Forbes: OZON возглавил рейтинг самых популярных франшиз в России

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Интернет-магазин OZON стал лидером среди российских франшиз, открыв 2650 партнёрских магазинов за первые три квартала года. Об этом пишет журнал Forbes.
Forbes: OZON возглавил рейтинг самых популярных франшиз в России
  • Legion-Media

Отмечается, что издание составило рейтинг 30 самых выгодных брендов франшиз в России.

«Самой популярной франшизой у предпринимателей сейчас является OZON, под вывеской которого за январь — сентябрь 2022 года открылось 2650 партнёрских пунктов выдачи заказов», — сказано в материале.

Второе место рейтинга заняла сеть продуктовых магазинов «Авокадо». Кроме того, в список вошли сеть магазинов Fix Price, лаборатория «Инвитро» и агентство недвижимости «Этажи». 

В конце августа стало известно, что OZON впервые достиг операционной безубыточности, скорректированная EBITDA в II квартале составила 0,2 млрд рублей.

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