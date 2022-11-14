Forbes: OZON возглавил рейтинг самых популярных франшиз в России

Интернет-магазин OZON стал лидером среди российских франшиз, открыв 2650 партнёрских магазинов за первые три квартала года. Об этом пишет журнал Forbes.

Отмечается, что издание составило рейтинг 30 самых выгодных брендов франшиз в России.

«Самой популярной франшизой у предпринимателей сейчас является OZON, под вывеской которого за январь — сентябрь 2022 года открылось 2650 партнёрских пунктов выдачи заказов», — сказано в материале.

Второе место рейтинга заняла сеть продуктовых магазинов «Авокадо». Кроме того, в список вошли сеть магазинов Fix Price, лаборатория «Инвитро» и агентство недвижимости «Этажи».

В конце августа стало известно, что OZON впервые достиг операционной безубыточности, скорректированная EBITDA в II квартале составила 0,2 млрд рублей.