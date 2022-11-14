Forbes: OZON возглавил рейтинг самых популярных франшиз в России
- Legion-Media
Отмечается, что издание составило рейтинг 30 самых выгодных брендов франшиз в России.
«Самой популярной франшизой у предпринимателей сейчас является OZON, под вывеской которого за январь — сентябрь 2022 года открылось 2650 партнёрских пунктов выдачи заказов», — сказано в материале.
Второе место рейтинга заняла сеть продуктовых магазинов «Авокадо». Кроме того, в список вошли сеть магазинов Fix Price, лаборатория «Инвитро» и агентство недвижимости «Этажи».
В конце августа стало известно, что OZON впервые достиг операционной безубыточности, скорректированная EBITDA в II квартале составила 0,2 млрд рублей.