Депутат Ткачёв рассказал о преимуществах легализации майнинга на примере Ирана
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«Если мы возьмём опыт Ирана, то легализация майнинга дала стране возможность дополнительно зарабатывать в год около $1 млрд. И соответственно этот $1 млрд направляется и в социалку, и в нефтегазовый сектор, и в финтех, который они сейчас активно развивают», — заявил Ткачёв в беседе с newizv.ru.
Ранее предприниматель Андрей Михайлишин, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital и генеральный директор АО «Динект Евразия», высказался в беседе с ФАН о перспективах цифрового рубля.