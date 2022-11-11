Депутат Ткачёв рассказал о преимуществах легализации майнинга на примере Ирана

Автор первого в России законопроекта о легализации майнинга цифровых валют, депутат Госдумы Антон Ткачёв рассказал о положительном опыте Ирана.

«Если мы возьмём опыт Ирана, то легализация майнинга дала стране возможность дополнительно зарабатывать в год около $1 млрд. И соответственно этот $1 млрд направляется и в социалку, и в нефтегазовый сектор, и в финтех, который они сейчас активно развивают», — заявил Ткачёв в беседе с newizv.ru.

Ранее предприниматель Андрей Михайлишин, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital и генеральный директор АО «Динект Евразия», высказался в беседе с ФАН о перспективах цифрового рубля.