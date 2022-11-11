Аналитик Юшков рассказал, как будут меняться цены на нефть в ближайшие месяцы

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в беседе с RT, как будут меняться цены на нефть в ближайшие месяцы.

Как подчеркнул аналитик, на цены будут давить два противоположных фактора.

«ОПЕК+ с 1 ноября снизила объёмы добычи, и они находятся на пониженном уровне. Предложение на мировом рынке снижается... Это толкает цены на нефть вверх. Плюс США сокращают продажи нефти из своих стратегических резервов, там их становится всё меньше и меньше... Новой волны распродаж ждать не приходится», — добавил Юшков.

Кроме того, специалист напомнил, что с 5 декабря вступают в силу санкции против российской нефти со стороны ЕС.

«То есть морским транспортом в Европу российскую нефть будет поставлять запрещено. Возникает вопрос, сможем ли вовремя и полностью переориентировать поставки на азиатские рынки? Если это сделать не удастся, мы частично сократим экспорт, а значит, и предложение нефти в мире уменьшится, и это пугает рынок... Это тоже фактор, который толкает цены на нефть вверх», — рассказал эксперт.

В то же время, по мнению собеседника RT, давление на нефтяные цены оказывает угроза глобальной рецессии.

«В ближайшие месяцы цены будут либо расти ещё больше, либо держаться на нынешнем высоком уровне — примерно $95 (плюс-минус $5) за баррель», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что биржевая цена нефти марки Brent превысила $99 за баррель впервые с 30 августа.