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Консультант Смирнов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют

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Блокчейн-консультант Денис Смирнов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют.
Консультант Смирнов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют
  • Gettyimages.ru

«В краткосрочной перспективе рынок будет продолжать лихорадить в течение какого-то времени, мы увидим всплески вверх и дальнейшее падение. В долгосрочной перспективе это приведёт к большей устойчивости рынка», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если смотреть на рынок в целом, то главным активом в долгосрочной перспективе является биткоин.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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