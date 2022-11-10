Консультант Смирнов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют

Блокчейн-консультант Денис Смирнов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют.

«В краткосрочной перспективе рынок будет продолжать лихорадить в течение какого-то времени, мы увидим всплески вверх и дальнейшее падение. В долгосрочной перспективе это приведёт к большей устойчивости рынка», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если смотреть на рынок в целом, то главным активом в долгосрочной перспективе является биткоин.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.