Объём инвестиций китайского бизнеса в экономику Москвы достиг $910 млн
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
На участие в капитале столичных предприятий приходится $616 млн из $910 млн.
Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по итогам 2021 года торговый оборот между Москвой и Китаем вырос на 30% и составил $64,5 млрд.
«В общей сложности за пять лет вложения китайского бизнеса в экономику города выросли в 1,3 раза», — сказал Ефимов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье компании заключили экспортные соглашения с пятью странами.