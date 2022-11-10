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Объём инвестиций китайского бизнеса в экономику Москвы достиг $910 млн

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Накопленный объём инвестиций китайского бизнеса в московскую экономику к началу 2022 года составил $910 млн.
Объём инвестиций китайского бизнеса в экономику Москвы достиг $910 млн
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На участие в капитале столичных предприятий приходится $616 млн из $910 млн.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по итогам 2021 года торговый оборот между Москвой и Китаем вырос на 30% и составил $64,5 млрд.

«В общей сложности за пять лет вложения китайского бизнеса в экономику города выросли в 1,3 раза», — сказал Ефимов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье компании заключили экспортные соглашения с пятью странами.

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