В «Газпром недрах» рассказали о разработках крупных газовых месторождений в ЯНАО

Глава «Газпром недра» Всеволод Черепанов заявил, что Западная Сибирь сегодня является одним из самых перспективных регионов для разведки и добычи газа.

«Регион с большой историей — это Ямал. Западная Сибирь — кормилица нашей страны. Считается, что региональные работы здесь закончены, но продолжаются работы в части доизучения глубинных отложений, территории нераспределённого фонда недр», — отметил он в беседе с «Ямал 1».

По словам Черепанова, на Ямале проводятся сейсморазведочные работы и геофизическое сопровождение бурения на самых крупных месторождениях, которые будут разрабатываться в будущем.

«Участвуем в строительстве скважин, оцениваем перспективы, уточняем структурные особенности месторождений», — резюмировал он.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.