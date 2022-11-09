Аналитик Юшков заявил о возможностях Турции создать крупный газовый хаб
- РИА Новости
«Пока это только проект, и мы видим всё больше деталей того, что там будет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, в настоящее время неясно, будет ли это какая-то своя биржа или же просто биржа сдачи-приёмки.
«Дальше будем видеть подробности относительно системы торгов, будет ли новая формула ценообразования», — сказал Юшков.
Как отметил эксперт, Турция действительно имеет возможности создать такой хаб.
Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.