Аналитик Юшков заявил о возможностях Турции создать крупный газовый хаб

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал намерения Турции стать крупным газовым хабом.

«Пока это только проект, и мы видим всё больше деталей того, что там будет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в настоящее время неясно, будет ли это какая-то своя биржа или же просто биржа сдачи-приёмки.

«Дальше будем видеть подробности относительно системы торгов, будет ли новая формула ценообразования», — сказал Юшков.

Как отметил эксперт, Турция действительно имеет возможности создать такой хаб.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.