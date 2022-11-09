Аналитик Беляев высказался о политике ЦБ по валютным ограничениям

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказался о политике Центробанка по валютным ограничениям.

«Существует определённый риск по отношению к этой валюте, к расчётам в этой валюте, к её использованию, причём со стороны властей коллективного Запада. Для того, чтобы не было таких рисков, ЦБ вводит определённое ограничение и таким образом ограждает наш внутренний рынок от потрясений», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, для граждан введённые рамки достаточно либеральны.

«$10 тыс. можно со счёта снимать в наличной форме, перевозить через границу, а в безналичных транзакциях таких ограничений даже и нет», — уточнил Беляев.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал политику ЦБ по валютным ограничениям.