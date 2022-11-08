Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Азию

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Азию.

«Действительно, всё больше и больше нашей нефти уходит на азиатские рынки. Это увеличение происходит за счёт танкерных поставок. Всё больше поставляем в Индию, Турцию, Юго-Восточную Азию. То, что сейчас является неким рекордом по объёмам экспорта морским транспортом, в будущем должно стать нормой», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой морским транспортом.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.