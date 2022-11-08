Эксперт Ордов прокомментировал политику ЦБ по валютным ограничениям

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов прокомментировал политику ЦБ по валютным ограничениям.

«Здесь есть два базовых подхода. Во-первых, всех в России устраивает, что на рынке рубля отсутствуют спекулянты, которым ЦБ ранее приходилось активно противодействовать», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Во-вторых, отметил Ордов, регулятор при любом удобном случае восстановит свободное движение капитала.

«Для него это является базовым и неотъемлемым принципом финансовой политики», — пояснил он.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал динамику курса рубля.