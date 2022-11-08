Специалист Шатов назвал возможные причины укрепления рубля

Партнёр Capital Lab Евгений Шатов прокомментировал укрепление рубля по отношению к доллару после длинных выходных.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что одной из причин сложившейся ситуации стала информация, согласно которой ожидается смягчение ковидных ограничений в КНР, что может стать драйвером роста спроса на нефть.

«Также поводом укрепления рубля могла стать статистика, вышедшая в США в пятницу. Она продемонстрировала, что рынок труда в США по-прежнему находится в хорошей форме, а представители ФРС США отметили в конце недели, что всё ещё рассматривают возможность более сдержанного шага повышения ключевой ставки», — сказал Шатов.

Как считает эксперт, динамику курса доллара на этой неделе будут определять промежуточные выборы в США и публикация данных по инфляции в Соединённых Штатах и России.

«Ожидать существенных колебаний курса на этой неделе не стоит», — добавил специалист.

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