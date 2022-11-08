Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ» пройдёт в Москве 25 ноября

В Москве VI Международная конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ-2022» состоится 25 ноября 2022 года.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Мероприятие позволит участникам отрасли не только обсудить рыночные тенденции и перспективы развития розничного и мелкооптового рынка топлива, но и задать интересующие вопросы представителям госорганов и игрокам рынка.

Конференция пройдёт при поддержке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, портала НефтьРегион и Российского газового общества.

Ранее ФАН сообщало, что на ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового, многополярного мира.