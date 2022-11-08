Узнать больше

Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ» пройдёт в Москве 25 ноября

Короткая ссылка
В Москве VI Международная конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ-2022» состоится 25 ноября 2022 года.
Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ» пройдёт в Москве 25 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Мероприятие позволит участникам отрасли не только обсудить рыночные тенденции и перспективы развития розничного и мелкооптового рынка топлива, но и задать интересующие вопросы представителям госорганов и игрокам рынка.

Конференция пройдёт при поддержке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, портала НефтьРегион и Российского газового общества.

Ранее ФАН сообщало, что на ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового, многополярного мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить