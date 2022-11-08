Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ» пройдёт в Москве 25 ноября
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Мероприятие позволит участникам отрасли не только обсудить рыночные тенденции и перспективы развития розничного и мелкооптового рынка топлива, но и задать интересующие вопросы представителям госорганов и игрокам рынка.
Конференция пройдёт при поддержке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, портала НефтьРегион и Российского газового общества.
Ранее ФАН сообщало, что на ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового, многополярного мира.