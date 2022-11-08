Узнать больше

В Москве построят завод по производству косметики

Короткая ссылка
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что инвестор построит в столичном районе Свиблово завод полного цикла по производству косметики в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
В Москве построят завод по производству косметики
  • Gettyimages.ru
  • © Augusto Famulari / EyeEm

Решение об этом приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, пишет kp.ru.

Отмечается, что компания получила участок земли площадью 0,66 га в аренду, не участвуя в торгах.

«Инвестор построит предприятие полного цикла общей площадью 5,5 тыс. кв. м. На производстве будут изготавливать косметические средства и упаковочную тару для выпускаемой продукции. Туда смогут трудоустроиться 50 человек. Инвестиции в проект превысят 440 млн рублей», — прокомментировал Овчинский.

Ранее НСН сообщала, что Москва поддержит производство упаковки в районе Митино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить