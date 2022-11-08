В Москве построят завод по производству косметики
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Решение об этом приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, пишет kp.ru.
Отмечается, что компания получила участок земли площадью 0,66 га в аренду, не участвуя в торгах.
«Инвестор построит предприятие полного цикла общей площадью 5,5 тыс. кв. м. На производстве будут изготавливать косметические средства и упаковочную тару для выпускаемой продукции. Туда смогут трудоустроиться 50 человек. Инвестиции в проект превысят 440 млн рублей», — прокомментировал Овчинский.
Ранее НСН сообщала, что Москва поддержит производство упаковки в районе Митино.