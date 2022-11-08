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Экономист Ракша объяснил неэффективность западных санкций против российской экономики

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Экономист Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что сокращение экспортных доходов России из-за западных санкций не повлияет на действия российского правительства с учётом резервов и прочих возможностей Минфина и Центробанка.
Экономист Ракша объяснил неэффективность западных санкций против российской экономики
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Так эксперт прокомментировал доклад европейского аналитического центра Bruegel и вашингтонского Института международных финансов (IIF) о неэффективности западных санкций против России.

Также санкции не принесли желаемого эффекта благодаря политике ЦБ, который очень быстро ввёл жёсткие ограничения на валютном рынке, что позволило пресечь панику и избежать катастрофического сценария развития событий, считает экономист.

«Что касается энергоносителей, то основные санкции в этой сфере ещё не начали действовать. Шестой пакет санкций Евросоюза ввёл эмбарго против российской танкерной нефти начиная с 5 декабря. Поэтому Европа спешно закупается впрок, из-за этого растут цены и объёмы продаж», — отметил Ракша, подчеркнув, что эти ограничения не выгодны ни США, ни Евросоюзу.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.

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