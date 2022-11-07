Специалист Громов назвал ограничения по COVID-19 в КНР одним из факторов влияния на нефтяные цены

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов рассказал о факторах, влияющих на нефтяные цены.

«В первую очередь это сохраняющиеся и даже усиливающиеся коронавирусные ограничения в Китае. Трейдеры ожидают в ближайшие месяцы сохранение низкого уровня спроса на нефть и нефтепродукты со стороны китайской экономики», — заявил он в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, в США происходит распродажа стратегического нефтяного резерва, что также является фактором, формирующим негативную динамику изменения цен на нефть.

Как прогнозирует Громов, нефть будет дешеветь по меньшей мере до конца ноября.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.