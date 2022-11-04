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Цена нефти Brent поднялась до $98 за баррель

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Биржевая цена нефти Brent поднялась до $98 за баррель.
Цена нефти Brent поднялась до $98 за баррель
  • Gettyimages.ru
  • © Pgiam

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным биржи на 14:57 мск, стоимость Brent выросла до $98 за баррель. К 15:01 мск Brent находилась на уровне $98,1 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2022 года вырос до $91,84 за баррель.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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