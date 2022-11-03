Малые и средние предприятия Подмосковья заключили более 200 экспортных соглашений с начала года
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.
«В общей сложности с иностранными партнёрами при поддержке фонда соглашения подписал 101 субъект МСП — всего 217 контрактов. Это производители разной продукции, от продуктов питания до высокотехнологичных решений. Услугами фонда за отчётный период воспользовались 785 субъектов МСП», — заявила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
За девять месяцев сумма экспортных контрактов составила около $50,7 млн.
Ранее НСН сообщала, что объём контрактов малого бизнеса на Портале поставщиков вырос на 11,7%.