Аналитик Юшков объяснил рост цен на газ в Европе почти до $1400 за тысячу кубометров

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT объяснил рост цен на газ почти до $1400 за 1 тыс. куб. м.

По словам эксперта, до этого было довольно стремительное понижение цен, связанное с совпадением комплекса причин.

Среди повлиявших факторов Юшков назвал накопление европейцами газа в хранилищах, что успокоило рынок, а также сокращение затрат на кондиционирование в сентябре из-за окончания жары и отсрочки старта отопительного сезона.

«Теперь мы видим, что начинается отопительный сезон, и чем дальше, тем больше будет тратиться на отопление. Спрос растёт — растёт цена. Скорее сейчас происходит нормализация ситуации на рынках», — сказал аналитик.

По его мнению, самый сложный период в Европе будет в конце зимы (февраль — март).

«Потому что газа в подземных хранилищах становится мало, ежесуточно извлекать получается довольно мало. Происходит рост импорта», — пояснил Юшков.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе к закрытию торгов почти достигла $1400 за 1 тыс. куб. м.