Производство обуви в России выросло на 7,3% в первом полугодии 2022 года

Производство обуви в России выросло на 7,3% в январе — июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, заявили в Минпромторге.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Учитывая рост производства уже существующих обувных предприятий, можно с большой долей уверенности прогнозировать продолжение тенденции и увеличение количества модных брендов на российском рынке», — отметили в ведомстве.

По данным Минпромторга, в течение последних пяти лет объём производства лёгкой промышленности демонстрирует стабильный рост — в среднем на 7% в год.

Ранее НСН сообщала, что в Москве промпредприятия увеличили объём производства на 6,5% за восемь месяцев.