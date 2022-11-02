Аналитик Мейнхард спрогнозировал ситуацию с ценами на нефтяном рынке в 2023 году
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Несмотря на то что США являются одним из крупнейших производителей нефти, страна не способна покрыть в полной мере внутренний спрос в размере 20—21 млн баррелей в день, в то время как прочие крупнейшие страны — Китай, Индия, Бразилия — с такими проблемами не сталкиваются, отметил он в разговоре с «Известиями».
«Разумно предположить, что будущий коридор цен на нефть марки Brent будет находиться на уровне $85—105 за баррель. Причём уровень предложения нефти во многом будет зависеть от политического решения картеля ОПЕК+ в связке с Россией, а также от действий правительства США в вопросе использования своих нефтяных резервов», — заключил Мейнхард.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.