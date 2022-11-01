Москва выделит субсидии экспортёрам товаров и услуг на рынки дружественных стран
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт мэра столицы.
Как заявила заместитель мэра Наталья Сергунина, город продолжит помогать московским предпринимателям в укреплении позиций на внешних рынках. Новые меры поддержки ориентированы на компании, работающие с дружественными России странами.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».