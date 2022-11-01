Москва выделит субсидии экспортёрам товаров и услуг на рынки дружественных стран

В Москве открыли приём заявок от предпринимателей на субсидии, которые покрывают логистику, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и прочее.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт мэра столицы.

Как заявила заместитель мэра Наталья Сергунина, город продолжит помогать московским предпринимателям в укреплении позиций на внешних рынках. Новые меры поддержки ориентированы на компании, работающие с дружественными России странами.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».