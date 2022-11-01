Узнать больше

«Газпром» сообщил о сокращении добычи газа за десять месяцев на 18,6%

Короткая ссылка
«Газпром» сообщил о сокращении добычи газа с января по октябрь текущего года на 18,6% — она составила, согласно предварительной информации, 344 млрд кубометров.
«Газпром» сообщил о сокращении добычи газа за десять месяцев на 18,6%
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

Сообщение опубликовано в Telegram-канале компании. 

Отмечается, что это меньше на 78,8 млрд кубометров, чем в 2021 году.

Также сообщается, что экспорт в страны дальнего зарубежья по итогам десяти месяцев составил 91,2 млрд куб. м, что на 42,6% или на 67,6 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В «Газпроме» подчеркнули, что поставляют газ согласно подтверждённым заявкам.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить