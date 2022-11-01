«Газпром» сообщил о сокращении добычи газа за десять месяцев на 18,6%

«Газпром» сообщил о сокращении добычи газа с января по октябрь текущего года на 18,6% — она составила, согласно предварительной информации, 344 млрд кубометров.

Сообщение опубликовано в Telegram-канале компании.

Отмечается, что это меньше на 78,8 млрд кубометров, чем в 2021 году.

Также сообщается, что экспорт в страны дальнего зарубежья по итогам десяти месяцев составил 91,2 млрд куб. м, что на 42,6% или на 67,6 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В «Газпроме» подчеркнули, что поставляют газ согласно подтверждённым заявкам.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.