«Газпром» сообщил о сокращении добычи газа за десять месяцев на 18,6%
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Сообщение опубликовано в Telegram-канале компании.
Отмечается, что это меньше на 78,8 млрд кубометров, чем в 2021 году.
Также сообщается, что экспорт в страны дальнего зарубежья по итогам десяти месяцев составил 91,2 млрд куб. м, что на 42,6% или на 67,6 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В «Газпроме» подчеркнули, что поставляют газ согласно подтверждённым заявкам.
Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.