Специалист Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть

Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть.

«Январский фьючерс, который с завтрашнего дня станет основным, снижается на 0,68%, до $93,13 за баррель. Давление на котировки нефти оказывают слабые данные по экономической активности в Китае», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, рынок опасается, что на фоне новых жёстких ограничений по COVID-19 спрос на нефть продолжит снижаться. Вместе с тем, считает Шахурин, сильной просадки не ожидается.

«Европа всё ещё работает над сокращением поставок нефти из России, а ОПЕК+ готова продолжить снижение добычи. Вероятно, цена будет в диапазоне $90—95 за баррель», — добавил эксперт.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.