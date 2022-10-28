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Экономист Масленников назвал логичным решение ЦБ по ключевой ставке

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Экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников назвал логичным решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.
Экономист Масленников назвал логичным решение ЦБ по ключевой ставке
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с изданием Pravda.Ru он заявил, что действия регулятора направлены на предупреждение высокой инфляции в следующем году.

«Тем более что сигналы к нарастанию инфляционного давления есть. Это и рост инфляционных ожиданий населения, это и разворот дефляционной летней тенденции», — сказал эксперт.

По его словам, задача ЦБ — сохранить макроэкономическую стабильность и стратегическую линию на снижение инфляции в 2023 году до 5—7%.

Ранее стало известно, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Как пояснили в ведомстве, текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, «способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции».

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