Экономист Масленников назвал логичным решение ЦБ по ключевой ставке

Экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников назвал логичным решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.

В беседе с изданием Pravda.Ru он заявил, что действия регулятора направлены на предупреждение высокой инфляции в следующем году.

«Тем более что сигналы к нарастанию инфляционного давления есть. Это и рост инфляционных ожиданий населения, это и разворот дефляционной летней тенденции», — сказал эксперт.

По его словам, задача ЦБ — сохранить макроэкономическую стабильность и стратегическую линию на снижение инфляции в 2023 году до 5—7%.

Ранее стало известно, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Как пояснили в ведомстве, текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, «способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции».