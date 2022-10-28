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Экономист назвал прогнозируемым сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых

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Ангелина Шурпина
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сохранение Центробанком России ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.
Экономист назвал прогнозируемым сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых
  • РИА Новости

По словам специалиста, это абсолютно разумное и прогнозируемое решение.

Как отметил экономист, большинство экспертов ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.

«Для рынка дан сигнал, что всё происходит без изменений. Это позитивный сигнал», — рассказал Остапкович. 

По его мнению, эффект от понижения ставки закончился. Теперь она будет либо сохраняться, либо немного расти, предположил собеседник RT. 

Ранее стало известно, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Как пояснили в ведомстве, текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, «способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции».

 

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