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Финансовый консультант Ерёменко рассказал о выгоде инвестиций в юань и гонконгский доллар

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Международный финансовый консультант Василий Ерёменко выразил мнение, что китайский юань и гонконгский доллар в настоящий момент являются хорошей альтернативой американскому доллару.
Финансовый консультант Ерёменко рассказал о выгоде инвестиций в юань и гонконгский доллар
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«Как альтернативу доллару для диверсификации своих накоплений сейчас очень неплохо можно рассматривать китайский юань. Спрос на него в России уже вырос более чем в десять раз за этот год. Может быть, на сегодняшний день уже в большее количество раз», — отметил Ерёменко в разговоре с РИАМО.

По его словам, крайне интересной альтернативой американскому доллару является гонконгский доллар. Он имеет чёткую привязку к американскому, при этом не подпадает ни под какие санкции, и его можно свободно покупать через биржу, заключил эксперт.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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