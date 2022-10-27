ЕЦБ повысил базовую ставку до 2% годовых

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку сразу до 2% годовых.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,00%, 2,25% и 1,50% соответственно со 2 ноября 2022 года», — говорится в заявлении.

8 сентября ЕЦБ повысил базовую ставку до 1,25% годовых.