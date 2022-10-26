Цена на газ в Европе к закрытию торгов закрепилась в районе $1030 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе по итогам торгов установилась в районе $1030 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские фьючерсы открыли торги у отметки $1052,5 за 1 тыс. кубометров. Максимум торгов составил $1098,9 (+7,6%), минимум — $1030,7 (+0,9%), он стал и ценой закрытия.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.