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Bloomberg: Европа накопила газа больше, чем может использовать

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У Европы внезапно стало больше газа, чем она может использовать. Об этом пишет Bloomberg.
Bloomberg: Европа накопила газа больше, чем может использовать
  • AP

Между тем в материале отмечается, что риски ещё существуют.

«Многое зависит от погоды, а резкое похолодание быстро приведёт к тому, что Европа начнёт тратить свои запасы», — говорится в статье.

По мнению ведущего аналитика и старшего метеоролога итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато, ситуация с излишками газа будет сохраняться как минимум до декабря.

Всемирный банк в своём отчёте спрогнозировал, что цены на природный газ в Европе вырастут в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней ценой за предыдущую пятилетку.

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