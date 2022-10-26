Bloomberg: Европа накопила газа больше, чем может использовать

У Европы внезапно стало больше газа, чем она может использовать. Об этом пишет Bloomberg.

Между тем в материале отмечается, что риски ещё существуют.

«Многое зависит от погоды, а резкое похолодание быстро приведёт к тому, что Европа начнёт тратить свои запасы», — говорится в статье.

По мнению ведущего аналитика и старшего метеоролога итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато, ситуация с излишками газа будет сохраняться как минимум до декабря.

Всемирный банк в своём отчёте спрогнозировал, что цены на природный газ в Европе вырастут в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней ценой за предыдущую пятилетку.