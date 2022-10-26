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Московская неделя интерьера и дизайна пройдёт 1—6 ноября на ВДНХ

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Первая Московская неделя интерьера и дизайна пройдёт в столице с 1 по 6 ноября на ВДНХ.
Московская неделя интерьера и дизайна пройдёт 1—6 ноября на ВДНХ
  • РИА Новости

Ключевыми площадками мероприятия станут павильоны № 57 и № 55 на ВДНХ и «Цифровое деловое пространство» на Покровке, передаёт НТВ.

По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, посетители мероприятия смогут познакомиться с продукцией производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов.

«На первой Московской неделе интерьера и дизайна свою продукцию представят больше 350 брендов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Туниса и Египта. В ней также примут участие технологические компании, дизайнерские и архитектурные бюро… В рамках деловой программы выступят более 200 экспертов отрасли», — отметила Сергунина.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

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