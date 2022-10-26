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Аналитик Гойхман прокомментировал ситуацию на рынке нефти

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал ситуацию на рынке нефти.
Аналитик Гойхман прокомментировал ситуацию на рынке нефти
  • РИА Новости

«Баррель нефти марки Brent торгуется в районе $91. Перспективы относительного сокращения предложения со стороны стран ОПЕК+ компенсируются ожиданием рецессии в ведущих странах в 2023 году и снижения спроса на ресурсы», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, спокойствие на рынке нефти — один из факторов низкой волатильности рубля.

«Его поддерживает налоговый период продажи валюты экспортёрами для платежей в бюджет. Сохраняется и заметное превышение общего предложения валюты от экспорта над спросом на неё для импорта», — добавил Гойхман.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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