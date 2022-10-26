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В Москве 1,4 тысячи предпринимателей получили поддержку в имущественно-земельной сфере

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с марта прошлого года Москва предоставила почти 1,4 тыс. предпринимателей антикризисную поддержку в имущественно-земельной сфере.
В Москве 1,4 тысячи предпринимателей получили поддержку в имущественно-земельной сфере
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По словам Ефимова, предприниматели пользуются, например, отсрочками платежей, преференции также получают и арендаторы.

«Общая сумма поддержки от города в имущественно-земельной сфере на данный момент достигла 14,8 млрд рублей», — добавил вице-мэр.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что число промышленных предприятий в столице увеличилось до 3,5 тыс. с начала 2022 года.

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