В Москве 1,4 тысячи предпринимателей получили поддержку в имущественно-земельной сфере

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с марта прошлого года Москва предоставила почти 1,4 тыс. предпринимателей антикризисную поддержку в имущественно-земельной сфере.

РИА Новости

Об этом информирует НСН. По словам Ефимова, предприниматели пользуются, например, отсрочками платежей, преференции также получают и арендаторы. «Общая сумма поддержки от города в имущественно-земельной сфере на данный момент достигла 14,8 млрд рублей», — добавил вице-мэр. Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что число промышленных предприятий в столице увеличилось до 3,5 тыс. с начала 2022 года.