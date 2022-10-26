В Москве 1,4 тысячи предпринимателей получили поддержку в имущественно-земельной сфере
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
По словам Ефимова, предприниматели пользуются, например, отсрочками платежей, преференции также получают и арендаторы.
«Общая сумма поддержки от города в имущественно-земельной сфере на данный момент достигла 14,8 млрд рублей», — добавил вице-мэр.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что число промышленных предприятий в столице увеличилось до 3,5 тыс. с начала 2022 года.