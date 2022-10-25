Аналитик Джиоев связал ослабление юаня с политическими изменениями в Китае

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев связал ослабление юаня с политическими изменениями в Китае.

«Ослабление юаня, наблюдаемое в последние дни, скорее всего, связано с прошедшим 20-м съездом КПК и новым составом постоянного комитета Политбюро партии, из которого, в частности, ушёл действующий премьер Госсовета Китая Ли Кэцян», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, у юаня есть поддерживающий фактор в виде профицита счёта текущих операций, который не позволит ему продолжительно ослабевать.

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