Аналитик Быков спрогнозировал рост рынка криптовалют в ближайшие годы

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков спрогнозировал рост рынка криптовалют в ближайшие годы.

«Рост рынка определённо будет. Можно заметить, что движение цен циклично, и чем больше на рынок приходит профессиональных игроков, тем сильнее циклы зависят от глобальной ситуации на рынке», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, акции и криптовалюта — высокорисковые активы, от которых избавляются в первую очередь на фоне турбулентности мировой экономики.

«Соответственно, чтобы начался рост, надо дождаться как минимум смены политики Федеральной резервной системы с текущей жёсткой (повышение ставок и рост стоимости долларового фондирования) на более мягкую», — считает Быков.

Как полагает эксперт, такой переход может произойти не ранее конца 2023 года.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.