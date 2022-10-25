Узнать больше

Аналитик Быков спрогнозировал рост рынка криптовалют в ближайшие годы

Короткая ссылка
Старший аналитик компании Esperio Антон Быков спрогнозировал рост рынка криптовалют в ближайшие годы.
Аналитик Быков спрогнозировал рост рынка криптовалют в ближайшие годы
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

«Рост рынка определённо будет. Можно заметить, что движение цен циклично, и чем больше на рынок приходит профессиональных игроков, тем сильнее циклы зависят от глобальной ситуации на рынке», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, акции и криптовалюта — высокорисковые активы, от которых избавляются в первую очередь на фоне турбулентности мировой экономики.

«Соответственно, чтобы начался рост, надо дождаться как минимум смены политики Федеральной резервной системы с текущей жёсткой (повышение ставок и рост стоимости долларового фондирования) на более мягкую», — считает Быков.

Как полагает эксперт, такой переход может произойти не ранее конца 2023 года.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить