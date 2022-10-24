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Специалист Перепелица прокомментировал динамику курса юаня

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Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица прокомментировал динамику курса юаня.
Специалист Перепелица прокомментировал динамику курса юаня
  • Gettyimages.ru

«Курс юаня снижается к доллару в результате укрепления доллара ко всем основным валютам вследствие повышения ставки ФРС. Например, японская иена снизилась до исторических минимумов. Китайский регулятор старается удержать курс юаня, что даёт определённые результаты и держит уровень волатильности юаня в пределах 15%», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, юань будет по-прежнему менее волатилен к доллару, чем, к примеру, евро.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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