Специалист Перепелица прокомментировал динамику курса юаня
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«Курс юаня снижается к доллару в результате укрепления доллара ко всем основным валютам вследствие повышения ставки ФРС. Например, японская иена снизилась до исторических минимумов. Китайский регулятор старается удержать курс юаня, что даёт определённые результаты и держит уровень волатильности юаня в пределах 15%», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.
По его словам, юань будет по-прежнему менее волатилен к доллару, чем, к примеру, евро.
Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.