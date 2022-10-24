Аналитик Быков допустил, что биткоин восстановит позиции в конце 2023 года

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков выразил мнение, что, исходя из ситуации в целом на глобальных рынках, восстановление цифровых активов может затянуться и начаться лишь в конце 2023 года.

В беседе с «Известиями» он отметил, что ключевым фактором является жёсткая кредитно-денежная политика основных центробанков, которые борются с высокими темпами роста продовольственных цен путём повышения ставок и изъятия денег из финансовой системы. Одновременно с этим сокращаются позиции по рискованным активам — криптовалютам и акциям.

«Достаточно посмотреть на график биткоина в 2018 году — тогда в ФРС тоже решили повысить ставки и свернуть стимулы. Тогда биткоин рухнул на 70% от пиков (приблизительно $6,5 тыс.), а после продолжительного бокового движения подешевел ещё на 50%, до $3,1 тыс. Именно поэтому не стоит удивляться тому, что перед началом очередного ралли главная криптовалюта подешевеет до $10 тыс.», — заключил Быков.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.