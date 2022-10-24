Наталья Воеводина станет председателем правления Росбанка
- РИА Новости
«Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления Росбанка», — цитирует релиз банка ТАСС.
Воеводина приступит к исполнению обязанностей 1 ноября.
Агентство отмечает, что Росбанк входит в топ-15 российских банков по размеру активов, является одной из системно значимых кредитных организаций страны.
В сентябре зампред правления Сбербанка Белла Златкис покинула свой пост по собственному желанию.