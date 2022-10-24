Узнать больше

Наталья Воеводина станет председателем правления Росбанка

Короткая ссылка
Совет директоров Росбанка начал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления банка. Она заменит в этой должности Илью Полякова, который работал в банке десять лет, 4,5 года он занимал пост председателя правления.
Наталья Воеводина станет председателем правления Росбанка
  • РИА Новости

«Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления Росбанка», — цитирует релиз банка ТАСС.

Воеводина приступит к исполнению обязанностей 1 ноября.

Агентство отмечает, что Росбанк входит в топ-15 российских банков по размеру активов, является одной из системно значимых кредитных организаций страны.

В сентябре зампред правления Сбербанка Белла Златкис покинула свой пост по собственному желанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить