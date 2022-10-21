В Оренбургской области рассказали о состоянии инвестклимата в регионе
- РИА Новости
«За три года мы провели серьёзную работу по пересборке процессов по привлечению инвестиций в регион, что позволило нам совершить скачок вперёд в Национальном инвестиционном рейтинге. Но наша задача — не только постоянно пополнять портфель инвестиционных проектов, но и активно помогать в их реализации», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, по итогам 2021 года были достигнуты договорённости о реализации достаточно крупных проектов.
Как отметил Петухов, новый инвестиционный цикл также начался активно.
«За полгода в регионе удалось реализовать проект в сфере импортозамещения. На востоке области запущен первый в стране завод бисульфита и пиросульфита», — сообщил чиновник.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму социальные обязательства инвесторов по реализуемым в регионе инвестиционным проектам превысили 1 млрд рублей.