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Аналитик Мейнхард допустил повышение стоимости газа на мировом рынке до $2,5 тысячи в 2023 году

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Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард рассказал, сколько может стоить газ в странах ЕС в 2023 году.
Аналитик Мейнхард допустил повышение стоимости газа на мировом рынке до $2,5 тысячи в 2023 году
  • AP

«С учётом того, что ЕС ежегодно потребляет около 390—420 млрд кубометров газа, при этом основной расход приходится на промежуток с середины октября по конец марта в размере 250—270 млрд кубометров, заполняемость ПХГ начнёт снижаться. Ожидается, что это подтолкнёт общемировые и европейские цены на газ вверх уже в следующем году», — прокомментировал эксперт в разговоре с «Известиями».

После проблемного 2022 года ЕС столкнётся с не менее трудным 2023-м, добавил Мейнхард.

По его оценкам, долгосрочная стоимость 1 тыс. кубометров топлива в диапазоне $1800—2500 будет являться новой реальностью для Европы до тех пор, пока не будет решена проблема с предложением на рынке.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, а также государствами Южной Америки и Африки.

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